L'irlandese e Paul Nagle stanno infatti sviluppando gli pneumatici MRF con la loro Hyundai i20 R5 e al momento non si stanno concentrando sui crono in prova, ma nell'accomulare informazioni fondamentali per il costruttore.



“Le condizioni di oggi erano veramente difficili, alcune parti erano asciutte ed altre bagnate - spiega Breen - I cambi erano veloci e quindi è difficile scegliere il set-up migliore, per cui ci concentriamo nel raccogliere dati per il Team MRF Tyres, visto che a Gran Canaria siamo già stati e dobbiamo sviluppare le gomme. Questa è la priorità, anche perché sabato il meteo sarà altrettanto imprevedibile, quindi pensiamo al nostro programma".



Breen e Nagle partono in 15a posizione e nella Tappa 1 hanno vinto la PS7.