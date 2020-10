Craig Breen ha regalato la prima PS vinta al Team MRF Tyres al volante della sua Hyundai i20 R5 nella PS4, superando Oliver Solberg nella PS5 ed Iván Ares nella 6, approfittando di un errore ad un bivio dello spagnolo.



Per l'irlandese significa un bel miglioramento con le gomme indiane, che sta sviluppando da inizio anno.



“Stiamo andando bene, è una bella ricompensa per il team che sta sviluppando gli pneumatici con grande impegno - ha detto Breen - Il meteo cambia in continuazione, siamo stati attenti nel secondo giro perché la pioggia poteva arrivare ovunque. In un tratto di collegamento abbiamo preso uno scroscio incredibile, ma per il momento siamo qui e ce la giochiamo, quindi sono contento".



A differenza degli altri, Oliver Solberg ha preferito montare gomme da pioggia, ma al momento è a 24"4 dal leader Lukyanuk (Saintéloc Junior Team - Citroën C3 R5) e a 3"6 dalla Hyundai di Ares.



“E' difficile dire in cosa è meglio sperare - dice lo svedese, tornato in azione dopo che il suo team di famiglia ha sistemato la Volkswagen Polo GTI R5 dopo l'incidente dello shakedown - Abbiamo corso un rischio con le gomme da pioggia, ma non ha pagato del tutto. Nelle sezioni asciutte perdiamo un secondo al km, ma sto comunque imparando e sono qui per questo".



Yoann Bonato è quinto, seguito da Efrén Llarena (Rallye Team Spain) e Norbert Herczig (MOL Racing Team), in piena lotta con la Hyundai di Grégoire Munster per il settimo. Miko Marczyk (ORLEN Team) e Dominik Dinkel (Brose Motorsport) completano la Top10 con le loro Škoda Fabia Rally2 Evo.



In ERC2 Tibor Érdi Jr è stato il più rapido e precede Dmitry Feofanov e il leader dell'Abarth Rally Cup, Andrea Mabellini. Zelindo Melegari era terzo con la nuovissima Alpine A110 RGT, ma è andato a sbattere nella PS6.



Pep Bassas guida in ERC3/ERC3 Junior-Pirelli con la Peugeot 208 Rally4 del Rallye Team Spain, seguito da Ken Torn (Ford Fiesta Rally4) a 9"1.



L'ultimo loop parte con la "Montim 3" alle 16;00 locali.



