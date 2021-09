Questo fine settimana si svolge l'EKO Acropolis Rally of Gods e Bruno Magalhães ricorda quando lo vinse nell'ERC 2018, ultimo anno in cui ebbe luogo l'evento.

Il ricordo per il Vice Campione del FIA European Rally Championship 2017 è ancora vivo e ha raccontato tutto a Motorsport News.



"È pazzesco quando vedo il mio nome come ultimo vincitore, ma anche un grande onore", ha detto il portoghese, che vinse al volante di una Skoda Fabia R5. "In termini di importanza storica e mitica è stata la migliore vittoria della mia vita. Ok, vincere le Azzorre nel 2010 contro [Kris] Meeke, [Jan] Kopecký, [Andreas] Mikkelsen è stato molto meglio, ma era nel mio paese quindi un po' diverso e l'Acropoli è un rally prestigioso, molto più delle Azzorre".



Magalhães ritiene che la sua strategia con gli pneumatici abbia giocato un ruolo importante nella sua vittoria.



"Il rally è stato molto difficile fin dall'inizio, ma siamo stati veloci subito. Abbiamo fatto un'incredibile gestione degli pneumatici il primo giorno, usando la mescola MICHELIN completamente dura. Non era la gomma da prestazione ma quella da preservare perché, dopo il primo giro, ho visto tante forature. Mi ricordo che ho chiamato la mia squadra prima del servizio e ho detto, 'per favore preparate la mescola dura'. Hanno detto, 'sei sicuro di questo? Perché non è così competitiva'. Ma ho detto, 'sì, si tratta solo di sopravvivere', ed è stata la strategia perfetta".



La strategia di Magalhães lo aveva portato alla fine del primo giorno con più di un minuto di vantaggio, il che ha reso la tappa finale molto tesa.



"È stato il giorno peggiore della mia carriera", ricorda. "Ero completamente nervoso perché il mio vantaggio era così grande ed era difficile fare anche colazione. Sentivo la pressione perché sapevo di poter vincere il Rally dell'Acropoli, volevo e avevo davvero bisogno di riuscirci. Il mio sponsor era Seajets, azienda greca, e sapevo che se avessi vinto il rally mi avrebbero aiutato per i prossimi, quindi avevo tutta la pressione sulle spalle".



"Mi sarebbe piaciuto partecipare quest'anno ma, purtroppo, non ho il budget. Ma i ricordi che ho sono incredibili".

