Nick Loof ha completato la sua prima stagione nel FIA European Rally Championship assicurandosi il terzo posto in ERC3 Junior.

Il tedesco si è piazzato sesto nella categoria supportata da Pirelli al Rally Islas Canarias lo scorso fine settimana, che è stato sufficiente a battere Martin László per quattro punti dato che l'ungherese era finito davanti.



Era la prima stagione di competizioni internazionali per Loof, ma nonostante la sua mancanza di esperienza, il ventenne ha ottenuto due podi in ERC3 Junior con la Ford Fiesta Rally4 di Orsák Rallysport che ha condiviso con il co-pilota Hugo Magalhães.



"E' stato un rally abbastanza duro, era davvero difficile ottenere un buon ritmo e questo era il nostro obiettivo quando le PS sono state ripetute nel pomeriggio", ha detto Loof. "I nostri progressi sono stati abbastanza buoni e ci stavamo avvicinando sempre di più ad ogni prova. Anche la sensazione in macchina era buona, ma il rally è stato un'esperienza completamente nuova per me, con molte curve di raccordo. Allo stesso tempo è stato molto divertente e bello da guidare".

