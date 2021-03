Erik Cais ha ottenuto un 11° posto al Rally il Ciocco e Valle del Serchio dello scorso weekend.

Il membro dell'ERC-MICHELIN Talent Factory si sta preparando per affrontare il FIA European Rally Championship e in Toscana ha ottenuto la Top10 in 4 PS, fino ad arrivare al quarto crono nell'ultima..



“Abbiamo terminato undicesimi e sono molto contento", ha detto il pilota dell'ACCR Team, che era affiancato da Jindřiška Žáková sulla Ford Fiesta R5 MkII.



Foto: https://www.facebook.com/erikcaisrally

