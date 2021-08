Norbert Herczig ha finalmente finito il Barum Czech Rally Zlín, e con un ottimo quarto posto assoluto.

Il pilota dello Škoda Rally Team Hungaria non era riuscito a completare il round ceco del FIA European Rally Championship in due precedenti tentativi, ma tutto è andato bene lo scorso fine settimana.



"Siamo molto felici di aver raggiunto la quarta posizione e di aver visto la fine del rally", ha detto Herczig, 4 volte campione ungherese. "Abbiamo corso qui due volte, ma non siamo riusciti a raggiungere il traguardo. Ora sì e questo è molto importante".



Herczig giungeva al Barum Czech Rally Zlín forte del terzo posto ottenuto al Rally di Roma Capitale con la Škoda Fabia Rally 2 Evo che condivide con il co-pilota Ramón Ferencz.



"È stato un rally molto difficile per noi, con le condizioni [che cambiavano continuamente], quindi abbiamo dovuto stare attenti in alcuni punti. Ma abbiamo anche potuto spingere quando il meteo era buono, è stata una buona preparazione per il Rally d'Ungheria [che ha avuto condizioni simili in passato].



"Siamo in quinta posizione in campionato, va assolutamente bene e abbiamo un bel po' di punti. Andremo avanti".

