Fino a 600 ore di motorsport a stagione saranno trasmesse in Finlandia e Svezia in un innovativo accordo di sei anni con C More da parte di WRC Promoter.

A partire da quest'anno, C More mostrerà una copertura completa della nuova era ibrida del FIA World Rally Championship (WRC), l'innovativo FIA World Rallycross Championship (World RX) elettrico e il FIA European Rally Championship (ERC), nuovo arrivato nella scuderia di WRC Promoter.



La partnership durerà fino alla fine del 2027 e rappresenta l'ultimo importante accordo di trasmissione per la famiglia WRC Promoter, che possiede i diritti commerciali di tutti e tre i campionati.



La copertura sul canale C More Max e attraverso il suo servizio di streaming e altre piattaforme includerà azione dal vivo e highlights da tutte e tre le serie, interviste con stelle, notizie dai parchi assistenza WRC, ERC e paddock World RX, e dietro le quinte.



Gli spettatori svedesi possono accedere al World RX e all'ERC nel 2022, mentre la copertura del WRC inizierà nel 2023. I fan finlandesi possono vedere tutte e tre le serie dal prossimo anno, con il prodotto All Live di WRC Promoter disponibile tramite i servizi e i canali di streaming di C More.



La Finlandia e la Svezia sono entrambe da lungo tempo padroni di casa del WRC ed entrambe metteranno in scena gli appuntamenti nel calendario di 13 round del 2022. La Finlandia è la patria di Esapekka Lappi, il campione ERC 2014, e Sami Pajari, il secondo classificato ERC4 Junior 2021. La Svezia ha anche celebrato il successo ERC nel corso degli anni con Emil Bergkvist che ha festeggiato il titolo ERC4 Junior nel 2015, con Oliver Solberg che ha ottenuto la corona ERC1 Junior nel 2020.



Anche il rallycross vanta una lunga tradizione nella regione nordica. Svezia e Finlandia hanno visto i primi quattro piloti nella classifica del World RX di quest'anno, mentre almeno una delle due nazioni ha organizzato un round di World RX ogni stagione dall'inizio del campionato.



Philipp Maenner, direttore dei diritti media er WRC Promoter, ha descritto il nuovo accordo come 'una grande tripletta' per gli appassionati di motorsport.



"È un menu a più portate per i fan affamati desiderosi di godersi tre delle più eccitanti e ricche di azione serie di motorsport nel mondo", ha detto.



"La Finlandia e la Svezia hanno entrambe un meraviglioso patrimonio motoristico. Questo pacchetto dà ai fan l'opportunità di sostenere i loro eroi in tre diverse, ma ugualmente emozionanti, serie in quasi 30 eventi ogni anno.



"Ci sarà più azione che mai in questi paesi su una varietà di piattaforme. L'entusiasmo di C More per un accordo a lungo termine dimostra non solo il valore attuale dei nostri campionati, ma la sua fiducia nel modo in cui cresceranno nei prossimi anni".



Johan Cederqvist, responsabile dei canali a pagamento e dei diritti di TV4 Media, ha aggiunto: "Siamo lieti di diventare parte del viaggio che WRC, ERC e World RX hanno intrapreso con una produzione di livello mondiale e un calendario esteso. Non vediamo l'ora che C More sia la casa del rally e del rallycross".

