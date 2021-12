Alejandro Cachón ha perso la sua gara di casa del Campionato Europeo Rally FIA, ma reagendo con stile.

Dopo che problemi economici gli hanno impedito di partecipare al Rally Islas Canarias con la sua Peugeot 208 Rally4, il pilota del Rallye Team Spain ha corso con una Rally2 al Rally Cangas del Narcea vincendolo.



Affiancato dal co-pilota Alejandro López, Cachón ha preceduto con la sua Citroën C3 Rally2 il secondo per quasi mezzo minuto.



Il risultato ha completato una bella stagione per lo spagnolo, che ha ottenuto il podio nella categoria ERC3 Junior supportata da Pirelli al Rally di Roma Capitale e vinto il titolo in Peugeot Rally Cup Ibérica.

