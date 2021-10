Il talento emergente dell'ERC Erik Cais ha avuto un grande impatto sul suo passaggio alla categoria WRC2 del FIA World Rally Championship centrado il podio al RallyRACC Catalunya - Costa Daurada.

Il ceco e la co-pilota Jindřiška Žáková si sono piazzati terzi nella categoria di supporto più importante del WRC, mentre Andreas Mikkelsen si è assicurato il titolo di classe, nonostante non abbia incluso il round nel suo programma.



Nella divisione WRC3, l'ex ERC1 Junior Emil Lindholm ha battuto il tre volte campione europeo Kajetan Kajetanowicz per la vittoria, mentre Sami Pajari - protagonista del FIA ERC3 e ERC3 Junior in questa stagione - si è assicurato la corona mondiale Junior.



Cais, Mikkelsen e Pajari sono tra coloro che ora iniziano i loro preparativi per il Rally d'Ungheria dal 22 al 24 ottobre, quando Mikkelsen potrà vincere il Campionato Europeo Rally FIA.

