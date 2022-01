Erik Cais ha centrato il successo al Rallye Monte-Carlo in FIA WRC2 Junior e il secondo posto in WRC2 Open all'esordio.

Dopo aver debuttato nel FIA European Rally Championship nel 2018 passando ad una nuova carriera dalle mountain-bike, il 22enne è approdato al WRC con la Ford Fiesta Rally2 dello Yacco ACCR Team.



"Era la seconda gara nel Mondiale per me e chiudere nono assoluto è un grande risultato, non potevo chiedere di più", ha detto il ceco, che era affiancato da Petr Těšínský sulla macchina della Orsák Rallysport.



Foto: Facebook.com/erikcaisrally

