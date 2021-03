Erik Cais continua la sua avventura nel FIA European Rally Championship da concorrente dell'ERC-MICHELIN Talent Factory assieme a Jindřiška Žáková.

Il ceco, ex avventuriero con le mountain bike, è alla quarta stagione nella serie e sarà seguito dalla Orsák Rallysport, che preparerà la Ford Fiesta R5 MkII griffata Yacco ACCR Team.



Il 21enne si iscriverà anche al Rally di Croazia del FIA World Rally Championship e ad altre gare del suo paese, cominciando con il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio in Italia questo weekend.



“Vediamo come andrà con la pandemia, ma l'obiettivo è salire sul podio assoluto dell'ERC - ha detto Cais, 5° in ERC1 Junior l'anno scorso al debutto con una Rally2 - Non sarà semplice perché avremo 10-15 piloti europei con le stesse ambizioni".



ERC-MICHELIN Talent Factory, ecco il primo concorrente

La nuova ERC-MICHELIN Talent Factory mette a disposizione incentivi per i piloti Under28 che corrono con le auto Rally2 su gomme MICHELIN; Cais è il primo membro del gruppo, dopo l'esordio con questa vettura in ERC1 Junior nel 2020 con la quale ha centrato un podio e due Top5, oltre a vincere degli eventi in Italia e Polonia.



“La mia carriera è corta, ma credo che il 2020 sia stato l'anno in cui ho imparato di più, come ad esempio che non si può spingere sempre al limite dall'inizio e che ci sono errori dietro l'angolo. Bisogna fare un passo per volta".



"Ho ancora bisogno di fare esperienza per combattere con i migliori e ottenere i risultati di vertice, il che è difficile. L'anno scorso è stato il mio primo con una R5 e il miglioramento alla fine della stagione è stato davvero grande. Sicuramente si è trattato di lavoro di squadra, ma siamo in molti nell'ERC e ad ogni PS era una lotta sul filo dei secondi. Questo è ciò che rende l'ERC davvero bello. Ci sono un sacco di concorrenti di tutto il mondo e quello che sto imparando è essere veloce contro questi ragazzi e raggiungere i miei obiettivi lottando contro di loro".



La stagione 2021 dell'ERC partirà con il 55th Azores Rallye del 6-8 maggio.

