Cais: “Gli errori sono i miei nemici”

Erik Cais sa che non c'è tempo per commettere errori nel FIA ERC1 Junior Championship.

Dopo un 2019 in ERC3 Junior, il ceco è pronto per il Rally Liepāja, dove lo scorso anno incontrò vari problemi fin dai test, nei quali andò a sbattere.



“Per me fu il momento più duro dell'anno perché ebbi l'incidente - dice il pilota dello Yacco ACCR Team - Dovrò stare attento, gli errori non sono miei amici e qui non si può sbagliare. Devo continuare a fare progressi e a crescere un passo alla volta".



Cais verrà affiancato da Jindřiška Žáková sulla sua Ford Fiesta R5 MkII con cui sarà in Lettonia il 14-16 agosto.

