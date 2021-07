Simon Wagner non solo ha dimostrato il suo notevole talento al volante vincendo il Rallye Weiz lo scorso fine settimana - ma ha anche aiutato Erik Cais ad allenarsi prima del Rally di Roma Capitale.

Cais stava usando il round austriaco del campionato per prepararsi per la tappa italiana del FIA European Rally Championship del 23-25 luglio e Wagner ha fornito l'ultimo punto di riferimento per il pilota ceco Cais, che è arrivato secondo nella sua Ford Fiesta Rally2 griffata Yacco ACCR Team.



Con gli spettatori presenti a seguito di una concessione sulle regole COVID-19, Wagner e il co-pilota Gerald Winter hanno preso il massimo dei punti ÖRM vincendo il rally e anche la Powerstage sulla loro Škoda Fabia Rally2 Evo. Ora guidano la classifica del campionato austriaco come risultato.



E i fan sono stati trattati per una gara epica con Wagner che ha lottato con Hermann Neubauer per il comando per tutta la tappa di apertura, mentre Cais è rimasto saldamente in lizza con una serie di tempi impressionanti mantenendo il secondo posto alla fine della giornata, seguito da Raimund Baumschlager.



Mentre la prima tappa si è svolta in condizioni di asciutto, la pioggia notturna ha reso la giornata finale scivolosa. Con Neubauer fuori, Wagner ha allentato il suo ritmo, ma ha comunque diviso i primati in PS con Cais, che è stato il più veloce cinque volte e ha eguagliato il tempo di Wagner sulla Powerstage finale.



"È stato un fine settimana di successo per noi," ha detto Wagner al traguardo. "Tutta la nostra squadra ha fatto un lavoro eccezionale e ci ha fornito una Škoda Fabia perfettamente adatta alle condizioni difficili. Un grande grazie va al mio co-pilota Gerald Winter, che è stato affidabile al cento per cento nonostante le condizioni estreme".



La vittoria in Stiria è stata ancora più significativa per Wagner perché è stata la sua prima su una Fabia Rally2 Evo del 120° anniversario. L'auto di Wagner è uno dei 12 esemplari della Fabia in edizione limitata, che Škoda Motorsport ha prodotto per celebrare il suo 120° anno.



"Siamo naturalmente molto orgogliosi di essere, insieme all'Eurosol Racing Team, parte dei selezionati per aver ricevuto questo onore e siamo ancora più contenti di poter giustificare la fiducia riposta in noi con una vittoria per la 120 Edition", ha aggiunto Wagner.



Wagner e Winter continueranno la loro sfida per il titolo ÖRM all'Hartbergerland Rallye dal 31 luglio al 1° agosto. Prima di allora, Wagner parteciperà al Rally Železniki in Slovacchia questo fine settimana quando passerà a una Ford Fiesta Rally4, co-pilota della tedesca Anne Katharina Stein.

