Cais: “Mi sono sentito Ken Block”

In ERC1 Junior, Erik Cais ha ottenuto un'ottima prestazione finale al Rally Liepāja, per la prima volta affrontato con una Rally2.

Per il 21enne, la Lettonia era la seconda esperienza dell'anno e della carriera, visto che nel 2019 aveva partecipato, ma ritirandosi. Stavolta invece ha concluso la gara 11° nel FIA European Rally Championship e 5° in Classe.



“Rispetto allo scorso anno sono molto contento - afferma Cais - Debbo ringraziare la mia co-pilota, Jindřiška Žáková, e i miei partner, team e famiglia. Mi sono divertito tanto".



Il pilota dello Yacco ACCR Team nella Tappa 2 ha dovuto entrare in azione per primo con la sua Ford Fiesta R5 MkII.



“Ho migliorato molto, ma è stato difficile essendo il primo a iniziare. Ogni PS era molto scivolosa e dovevamo pulire la traiettoria per tutti. Si sbandava molto perché non c'era grip e in curva devi lasciare scorrere la vettura. A tratti mi sono sentito Ken Block, sempre di traverso!"

