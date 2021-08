Erik Cais ha vinto le prime tre PS di oggi del Barum Czech Rally Zlín portando a 20"4 il suo vantaggio in classifica.

L'idolo locale e membro dell'ERC-MICHELIN Talent Factory aveva iniziato la giornata con 2"1 su Jan Kopecký, superato nella "Pindula" di ieri sera.



Il ceco dello Yacco ACCR Team ha consolidato la sua leadership in questo round del FIA European Rally Championship con la propria Ford Fiesta Rally2 vincendo tutte le prove di stamattina.



“Ci stiamo provando, dando il massimo e sperando che nel prossimo giro di PS tutto vada bene - ha detto Cais, che è affiancato da Jindřiška Žáková - "Nella PS11 Biskupice sono andato troppo forte e mi sono detto di stare più tranquillo, senza oltrepassare il limite. Nella Májová, che è una delle PS più belle del mondo, è andata bene. Grazie agli spettatori che ci sostengono".



Kopecký, Campione ERC 2013, ha perso 13" nella Májová, andata in diretta live su Facebook e YouTube.



"È davvero ottimo che sia asciutto ora e vedremo cosa succederà nel pomeriggio", ha detto il pilota dell'Agrotec Škoda Rally Team. "Ci stiamo ancora provando, ma non mi sono sentito completamente a posto nelle prime due PS. Ci sono alcuni posti dove si può migliorare molto se si rischia, ma stavo guidando al massimo. Non c'è pressione su di me. Ho quasi 40 anni e mi sto semplicemente godendo la gara. Ho una bella moglie e due bambini piccoli. Non ho nessuna pressione".



Andreas Mikkelsen (Toksport WRT) continua a restare terzo, risultato che lo proietta in testa all'ERC virtualmente.



Simon Wagner ha forato nella PS12, scivolando indietro, dunque salgono in Top5 Filip Mareš e Norbert Herczig, seguiti da Miko Marczyk ed Efrén Llarena.



Callum Devine, Miroslav Jakeš e Yoann Bonato completano la top 10 davanti a Martin Koči, Petr Semerád, Martin Vlček, Ken Torn (leader ERC Junior) ed Alberto Battistolli.



Dopo la PS11, Tibor Érdi Jr ha 30"1 su Victor Cartier in ERC2, Pep Bassas vanta oltre 1' su Norbert Maior in ERC3. Maior comanda in ERC3 Junior con dietro Martin László e Jean-Baptiste Franceschi. Dariusz Poloński e Andrea Mabellini gestiscono in Abarth Rally Cup e Clio Trophy by Toksport WRT.



Ora sosta in servizion ad Otrokovice, con secondo giro della Halenkovice previsto alle 12;42. Il termine è alle 17;15 a Zlín.

ERC Huttunen fuori nonostante un buon passo e i dati raccolti 2 ORE FA

ERC Mabellini guida nel Clio Trophy by Toksport WRT 3 ORE FA