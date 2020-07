Cais: “Ottimo correre un rally così impegnativo”

-

Erik Cais ha preso parte al Rally Bohemia per prepararsi in vista del debutto in FIA ERC1 Junior Championship al Rally di Roma Capitale (24-26 luglio).

Il ceco ha chiuso ottavo rallentato da un problema tecnico nel corso della prima parte di gara.



“Vado a Roma dopo il Rally Bohemia, che è stata una bella esperienza e un buon test dopo tanto tempo fermo - ha commentato il pilota dello Yacco ACCR Team - Abbiamo avuto problemi nella Tappa 1 e ho perso tempo, ma poi ci siamo ripresi. Ero arrabbiato per il tempo perso, dopo ho spinto tanto e non ho commesso errori, ora so che posso farlo per guadagnare".



Cais, ex-pilota di mountain bike, è stato a Roma el 2019 con la Ford Fiesta R2T chiudendo secondo in ERC3 ed ERC3 Junior. Quest'anno la M-Sport gli ha dato la Fiesta R5 MkII che condivide con Jindřiška Žáková.



“Il Rally di Roma Capitale è difficilissimo, si va molto forte e sarà dura riuscire a prendere bene le note con questa macchina. Ricordo quelle della R2, ma la R5 è diversa e bisogna essere molto precisi".

