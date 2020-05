Cais parla del salto sulla Rally2 ad ERC The Stage: “E’ come andare al lavoro in macchina dopo anni

-

Erik Cais ha parlato ad ERC The Stage del suo salto su una Rally2 per questa stagione, che lo vedrà protagonista in ERC1 Junior con la Ford Fiesta R5 MkII dello Yacco ACCR Team.

Il ceco è stato ospite della trasmissione di mercoledì, dove ha descritto il suo stato d'animo: “E' come se ogni giorno andassi al lavoro in autobus e poi avessi la possibilità di farlo con la tua macchina. E' molto diversa come cosa".



"Ha 4 ruote motrici, devi essere molto più preciso con lo sterzo e tutto è più rapido, bisogna concentrarsi al 110%"



Cais prima del lockdown era stato in azione in Spagna su terra e aveva svolto diversi test con la Fiesta su asfalto.



La stagione 2020 dell'ERC partirà con il Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio.

