Erik Cais debutta al Rally Islas Canarias per mantenere il terzo posto in FIA ERC1 Junior Championship grazie all'aiuto di Eric Camilli.

Il francese conosce bene la Ford Fiesta R5 MkII e darà una mano al 21enne ceco, che non è mai stato a Gran Canaria.



“Il rally pare molto interessante, con tante curve veloci e un asfalto che dà grande aderenza - ha detto il pilota dello Yacco ACCR Team, che verrà affiancato da Jindřiška Žáková - Le parti ad alta velocità richiedono molta precisione, ma è ciò che mi serve per fare esperienza".



“Ho cercato di studiare i video onboard, ma non è semplice perché ogni curva richiede tempo per analizzarla. Essendo la prima volta che vengo qui, è ovvio che non è semplice difendere il terzo posto in ERC1 Junior, ma ci proverò dando il massimo".



Foto:Julian Porter/ERC Radio