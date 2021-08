Erik Cais ha spiegato come è avvenuto l'incidente che gli ha negato il primo successo nel FIA European Rally Championship.

Al 22enne mancavano solamente 10km dal portarsi a casa il Barum Czech Rally Zlín, ma nella PS15 "Májová" lui e la co-pilota Jindřiška Žáková sono andati KO con la loro Ford Fiesta Rally2, uscendo fortunatamente illesi dal botto.



“Mi sono trovato in una parte molto scivolosa da percorrere in quinta. Ho frenato nel punto giusto e non mi aspettavo di perdere il controllo; il posteriore ha iniziato a sbandare a sinistra e a quel punto non potevo più riprenderlo. Ho colpito qualcosa nel fosso, si è rotta una ruota e ci siamo capottati; un piccolo errore dalle conseguenze gravissime, mi scuso con tutti. Spero che a Zlín siano comunque orgogliosi di me, così come la Repubblica Ceca, ringrazio team, sponsor e famiglia, oltre a tutti coloro che mi sostengono in un momento così difficile. Ho il cuore a pezzi, ma è tempo di pensare alle Azzorre”., ha detto il pilota dello Yacco ACCR Team.



Ecco il videoCLICCANDO QUI.

ERC Polonski vince ancora in ERC Abarth: “Grazie al team per il poker” 4 ORE FA

ERC ERC3 Junior, Franceschi: “Ho vinto grazie alla macchina” 4 ORE FA