Così come i suoi rivali, il pilota dello Yacco ACCR Team non è mai stato in Portogallo.



"Ho sfruttato Google Earth per vedere come sono le strade in alcuni punti e credo sarà una sorpresa per tutti. E' una bella sfida, ma sarà molto bella per ciascuno di noi", ha detto il 21enne, che preferisce l'asfalto e non è preoccupato della pioggia.



“Se sarà bagnato non sarà facile, ma dico anche che sono le condizioni che preferisco. Devi essere concentrato al 200%, ma è bello guidare queste macchine in queste condizioni".



Cais sarà in azione in ERC1 Junior con la sua Ford Fiesta R5 MkII affiancato da Jindřiška Žáková.