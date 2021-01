Il pilota dello Yacco ACCR Team ha montato gomme chiodate Michelin sulla sua Ford Fiesta R5 MkII.



"Conosco l'asfalto e la terra, ma non la neve e questo è stato il motivo per cui abbiamo voluto provare per essere preparati se qualcosa dovesse succedere in futuro - ha detto Cais, la cui Fiesta è gestita dalla Orsák Rally Sport della Repubblica Ceca - Ogni secondo in una macchina da rally è una bella esperienza. Per me era la prima volta in una R5 con gomme chiodate tipo Svezia, quindi è stato davvero bello. Era diverso dalla terra, ho provato molti stili. Sono stati due giorni di grande divertimento".



"È stato completamente diverso dalla terra soprattutto perché la prova era stretta, non era come andare ogni curva di traverso. Dovevi essere davvero preciso con l'acceleratore. Sono stati due giorni utili per adattare la mia mente, questo era il punto principale. Ogni tipo di superficie ha bisogno di uno stile diverso e ora devo imparare di più questo tipo di superficie".



Foto:Facebook.com/erikcaisrally/