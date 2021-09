Erik Cais ha detto addio al 55th Azores Rallye, round cinque del FIA European Rally Championship.

Il pilota della categoria ERC-MICHELIN Talent Factory era quinto al via della "Sete Cidades", ma è atterrato ruvidamente da un salto rompendo la sua Ford Fiesta Rally2.



“Conoscevo bene quel punto, ma abbiamo saltato troppo in alto ed è stato un errore mio - spiega il ragazzo dello Yacco ACCR Team - Forse sono arrivato troppo forte anche se ho frenato, purtroppo ho sbattuto con l'anteriore e si è rotto il radiatore, Non possiamo continuare".



Per Cais è il secondo ritiro di fila dopo quello patito al Barum Czech Rally Zlín.



"Mi voglio scusare col team, partner e famigliari, oltre a quelli che ci sostengono. E' un momento difficile e dobbiamo riprenderci".

