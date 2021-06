Erik Cais ha cominciato la sua seconda stagione nel FIA European Rally Championship con una Rally2 ottenendo il nono posto all'ORLEN 77th Rally Poland.

Il pilota dello Yacco ACCR Team non ha commesso errori e si è piazzato a soli 4"9 da Yoann Bonato, che nel finale ha sofferto di un problema al motore della sua Citroën C3 Rally2.



"Domenica non è stato facile perché abbiamo fatto da apripista e anche perché non sapevo cosa aspettarmi da questo rally, dato che non ho mai corso qui con una vettura R5", ha detto il 21enne. "Era tutto nuovo per me, la velocità era davvero alta e le mie note non erano così buone in alcuni momenti. Ma dopo tutto dobbiamo dire che siamo felici della top 10".



"Ero motivato e ho fatto del mio meglio per battere Yoann, ma nella seconda curva [della PS14] sono andato larghissimo e ho pensato 'cosa sto facendo?', e ho cercato di calmarmi, poi è andata molto meglio. Penso che quello che ho perso in quella curva l'ho recuperato, ma è stato davvero divertente".

