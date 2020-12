Il ceco, reduce dall'avventura in FIA ERC1 Junior Championship dopo un 2019 passato in ERC3/ERC3 Junior, ha guidato la Ford Fiesta R5 MkII dello Yacco ACCR Team fino al quinto posto di caregoria nell'ERC, con un terzo piazzamento ottenuto al Rally Fafe Montelongo come miglior risultato stagionale.



Al Taxi4 Mikulás Rallye, ultimo round del campionato ungherese 2020, Cais e Kateřina Janovská hanno terminato secondi assoluti con 3 PS vinte.



"Non potevo chiedere di meglio come finale di stagione", ha commentato il 21enne.