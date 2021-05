Erik Cais si è aggiudicato l'Auto UH Rallysprint Kopná in Repubblica Ceca.

A Slušovice, che si trova vicino a Zlín e utilizzava 7 PS molto simili a quelle del Barum Czech Rally Zlín, il 21enne e Jindřiška Žáková hanno regalato ai fan una delle loro migliori prestazioni al volante della Ford Fiesta Rally2, nonostante nella PS2 avessero forato perdendo tempo.



“E' stata una gara in condizioni molto difficili dato il meteo mutevole, ma quando ho visto l'elenco iscritti sapevo già che almeno in 8 avrebbero potuto vincere. Alcuni erano letteralmente in casa propria e quindi c'era da lottare", ha detto il pilota dello Yacco ACCR Team.



“Non è stato per niente facile, abbiamo spinto tantissimo e dopo la foratura ho sperato di non aver perso troppo tempo. Nell'ultima parte avevo 4" di margine e quindi ci ho provato. Tutto è andato perfettamente, ora mi preparerò su terra in vista dell'ERC, che non vedo l'ora di cominciare".



Cais ha preceduto Tomáš Kostka e Miroslav Jakeš. L'ORLEN 77th Rally Poland aprirà l'ERC il 18-20 giugno.



Foto: Martin Husár/Martinhusar.cz

