Il ceco e Jindřiška Žáková erano scivolati al 40° posto dopo i problemi avuti in avvio, ma con una grande rimonta è riuscito a terminare 8° assoluto e 5° in ERC1 Junior con la sua Ford Fiesta R5 MkII.



“Ce l'abbiamo messa tutta - spiega il pilota dello Yacco ACCR Team - Purtroppo ho commesso un errore e questo ha influito sul risultato finale, nonostante la determinazione. In ogni PS abbiamo migliorato e recuperato, alla fine il piazzamento ci rende felici, ma debbo scusarmi con team, sponsor, famiglia e amici per lo sbaglio".