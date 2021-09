Il 55° Rally delle Azzorre, quinta prova del Campionato Europeo Rally FIA 2021, parte oggi con le prove libere dalle 13;00 ora locale (CET -2), seguite dalla Qualifying Stage delle 15;18.

Il percorso "Lagoa" è di 3,12 chilometri e i risultati saranno utilizzati per definire l'ordine di partenza per la tappa di apertura di venerdì, con tutti i piloti della categoria RC2 che prenderanno parte alla selezione a Ponta Delgada dalle 18;00.



In precedenza, solo i Top15 RC2 delle qualifiche avrebbero potuto farlo. Tuttavia, una deroga ha permesso agli organizzatori di includere tutti i piloti RC2. Questo è stato effettuato per porre fine alle strategie dei piloti che registrano tempi più lenti in qualifica per evitare di prendere parte alla selezione dell'ordine di partenza e beneficiare di una posizione potenzialmente vantaggiosa su strade sterrate al di fuori dei primi 15.



Prima delle prove libere, gli equipaggi hanno fino alle 11;30 per completare la loro ricognizione del percorso dell'evento.

ERC Fatti e numeri delle Azzorre UN' ORA FA

ERC Una iniziativa speciale per Arnautov e Lukyanuk prima delle Azzorre 15 ORE FA