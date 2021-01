Il francese ha svolto un test ad Hautes-Alpes la scorsa settimana con la macchina francese (che ha cambiato nome da C3 R5 a C3 Rally2 secondo i nuovi regolamenti e aggiornamenti).



Le 7 novità inserite nella vettura arriveranno nei primi 3 mesi dell'anno dopo 15.000km di prove svolte per migliorare prestazioni e abbattere i costi, grazie ad un nuovo software del motore che potrà incrementare le prestazioni e migliorare il rendimento di esso secondo quanto affermato da Citroën Racing.



La Casa francese porterà anche una nuova aerodinamica anteriore e altre compopnenti per assetti, freni, pedaliere e quant'altro per migliorare la guidabilità e il comfort dei piloti.



Alexey Lukyanuk ha vinto il titolo ERC 2020 con la C3 R5 del Santéloc Junior Team gommata Pirelli.