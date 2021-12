WRC Promoter ha nominato l’esperto Iain Campbell come manager dell’ERC. Egli assumerà la posizione nel gennaio 2022 per lavorare con eventi, squadre, concorrenti e partner.

Lo scozzese possiede due decenni di amministrazione di rally. Recentemente ha gestito il campionato britannico ed è un ex direttore di gara del Rally GB. Ha anche presieduto i commissari ai round WRC.



“Non stiamo pianificando enormi cambiamenti per il 2022, ma terrò d’occhio le idee per il futuro mentre la stagione procede”, ha detto Campbell. “È fantastico assumere questo ruolo all’inizio del mandato ERC di WRC Promoter e non vedo l’ora di iniziare”.

