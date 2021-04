Simone Campedelli è salito sul podio lo scorso weekend in attesa di prendere parte al FIA European Rally Championship col Team MRF Tyres.

Il romagnolo ha chiuso terzo con la sua Volkswagen Polo GTI R5 al Rally Adriatico, nella prima uscita del CIRT.



“Sappiamo dove siamo competitivi e dove bisogna lavorare - ha affermato Campedelli, che era affiancato da Gianfrancesco Rappa - Abbiamo fatto due gare col Team MRF Tyres e siamo saliti sul podio due volte. E' un grande inizio e non vedo l'ora di correre ancora. Ringrazio la squadra per il bel lavoro che si è tramutato in ottimi risultati".



Presenti all'evento anche Paolo Andreucci/Francesco Pinelli e Tamara Molinaro/Piercarlo Capalongo, con la vittoria andata ad Umberto Scandola/Guido D’Amore (Hyundai Rally Team Italia).



Andreucci è andato a sbattere nella PS1, mentre Molinaro/Capalongo sono risultati i migliori Under 25 terminando come miglior donna e undicesimi assoluti.

