Simone Campedelli è all'esordio al Rally d'Ungheria e dovrà trattenere le sue ambizioni.

Oltre ad essere nuovo nel Campionato Europeo Rally FIA, il romagnolo deve ancora guidare la sua Škoda Fabia Rally2 Evo su asfalto.



"Siamo tornati sull'asfalto per la prima volta dopo un paio di mesi, ma qui l'ambiente è diverso col fondo lucido, che è accidentato in alcuni punti", ha spiegato il pilota del Team MRF Tyres. "Alcune sezioni sono davvero sporche e dobbiamo adattare la macchina. Sarà [anche] il nostro primo rally con la Škoda su asfalto, ma siamo stati in grado di testare i nuovi pneumatici MRF e siamo davvero felici Sappiamo che sarà un rally duro, ma da quello che ho visto, sarà un bel rally e cercherò di fare il massimo per MRF Tyres".

