Simone Campedelli ha detto che il Rally Islas Canarias è di un altro pianeta.

All'ultimo round del FIA ERC 2021, il portacolori del Team MRF Tyres correrà con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo.



"Siamo in un posto davvero bello qui e dovrebbe essere un rally davvero grande su asfalto duro", ha detto il romagnolo dopo i test. "Abbiamo un buon set-up per la nostra Škoda e stiamo cercando di impostare la nostra auto e sfruttare le gomme MRF".



"Sappiamo che c'è un elenco iscritti molto forte qui per il Rally Islas Canarias. È diverso dall'ultima volta in Ungheria con strade veloci, strette, fredde e scivolose. Qui è più simile all'Italia con strade tortuose. Ho studiato molto il rally prima e nel test, ha confermato che siamo come su un altro pianeta".



"È stata una stagione di successo con MRF Tyres per noi. Veniamo da un weekend di grande per il team nel campionato italiano Terra. Sono grato a MRF Tyres e non vedo l'ora di attaccare queste tappe".

