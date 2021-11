Simone Campedelli con il quarto posto del Rally Islas Canarias ha dimostrato di avere un bel passo.

Al volante della sua Škoda Fabia Rally2 Evo, il pilota del Team MRF Tyres ha battuto l'idolo locale Enrique Cruze chiudendo a 14"4 da Miko Marczyk, terzo classificato.



“Finie quarti è un passo avanti rispetto all'Ungheria - ha detto il romagnolo, affiancato da Tania Canton - Era su asfalto, il che è positivo per il team MRF Tyres. Siamo orgogliosi di essere stati consistenti, abbiamo spinto e ci siamo piazzati in Top5 sempre".



“Siamo orgogliosi del livello di sviluppo raggiunto in così opco tempo, non potevamo chiedere di meglio. Abbiamo più esperienza e sappiamo i nostri limiti, cosa positiva. Negli ultimi due mesi abbiamo ottenuto tante belle cose con MRF Tyres, quindi spero in qualcosa di più per il prossimo anno!"

