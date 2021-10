Simone Campedelli ha centrato la Top5 al Rally d'Ungheria del FIA ERC raccogliendo altri dati preziosi per il Team MRF Tyres.

Il romagnolo si è classificato quinto assoluto con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo, che non aveva mai guidato su asfalto prima.



"E' stato un rally impegnativo. Le velocità erano molto alte e l'asfalto era unico. Abbiamo provato molte cose con le gomme per ottenere i dati di cui avevamo bisogno", spiega Campedelli.



"Ho anche spinto molto durante il rally e, in particolare nella PS12, mi sono goduto la guida e le mie prestazioni con le gomme MRF. Al buio, ero al limite. I lunghi rettilinei a limitatore e curve strette, non c'era margine di errore".



"Era la mia prima volta in Ungheria, è un bellissimo rally. Caldo, gente, tifosi calorosi. Vorrei ringraziare tutti al Team MRF Tyres per il loro lavoro in questo rally e non vedo l'ora di fare il Rally Islas Gran Canarias. Sono felice aver concluso l'evento".

