Quello che manca a Simone Campedelli in termini di esperienza sarà più che compensato in termini di forma durante l'ORLEN 77° Rally Poland che apre la stagione del FIA European Rally Championship questa settimana.

Anche se l'evento segna un'incognita per il pilota del Team MRF Tyres, Campedelli si dirige verso la Polonia dalla sua nativa Italia avendo ottenuto tre podi già nel 2021.



"Sono entusiasta della stagione", ha detto Campedelli. "Ho preso due podi nel Campionato Italiano Rally Terra e sono entusiasta di fare di nuovo un rally internazionale. Non sono mai stato al Rally di Polonia, ma so che è molto impegnativo. Dato che non ho fatto rally a livello internazionale nelle ultime stagioni, penso che ci vorranno alcuni chilometri per vedere dov'è il passo".



Come il compagno di squadra Craig Breen, Campedelli sta giocando un ruolo chiave nel programma di sviluppo continuo di MRF Tyres.



"Nel corso di questa stagione, sarà sempre un compromesso tra ritmo e sviluppo", ha detto. "È molto importante coprire più km di tappa possibili per sviluppare la prossima generazione di gomme MRF".

