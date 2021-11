Quattro piloti delle Canarie prenderanno parte alla gara del FIA European Rally Championship di casa loro.

Al Rally Islas Canarias della prossima settimana vedremo in azione Enrique Cruz - Campione in carica locale - con una Ford Fiesta Rally2, poi Luis Monzón al volante di una Škoda Fabia Rally2 Evo con cui vinse in tre occasioni.



Presenti pure Yeray Lemes con la nuovissima Hyundai i20 N Rally2 e la Campionessa dell'ERC Ladies’ Trophy, Emma Falcón, su una Citroën C3 Rally2.



Il 45th Rally Islas Canarias si terrà il 18-20 novembre.

Ad

ERC Marczyk fra i migliori dell’ERC al Rally Islas Canarias 18 ORE FA

ERC Weekend agrodolce per i piloti ERC in Toscana 08/11/2021 A 13:27