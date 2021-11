Sami Pajari ha avuto un approccio diverso alla sua preparazione al Rally Islas Canarias, nel tentativo di vincere il titolo FIA ERC3 Junior dopo aver conquistato quello del FIA Junior WRC.

Il finlandese, che guida la classifica provvisoria dopo cinque round, è al debutto nell'evento asfalto con la Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli che condivide con il co-pilota Marko Salminen.



Attualmente è in lotta con Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4) per diventare campione ERC3 Junior al suo primo tentativo.



"Abbiamo fatto un buon test lunedì e poi abbiamo cercato di rilassarci per il rally", ha detto Pajari. "Abbiamo fatto un test divertente per vedere come ci si sente ad avere le note in estone con il co-pilota di Ken Torn, Kauri Pannas. E 'stato divertente di sicuro, ma meglio rimanere in finlandese".



"Abbiamo avuto il martedì libero per vedere alcuni delfini, camminare sulle dune e fare un po' di arrampicata in montagna. Eravamo ben riposati per [i giorni di ricognizione]. Per il rally abbiamo naturalmente un solo obiettivo: essere i più veloci dall'inizio alla fine".



"Il vento porta la sabbia ovunque qui, il che abbasserà un po' i livelli di aderenza. Inoltre ci sono grandi variazioni di temperatura a seconda di dove ti trovi: può essere più di 25 gradi sulle spiagge mentre allo stesso tempo non ci può essere più di qualche grado in montagna".



Pajari può vincere una stagione nell'ERC Junior nel 2022 su una Ford Fiesta Rally3 di M-Sport Poland gommata Pirelli se riuscirà a svettare nella classifica ERC3 Junior.

Ad

ERC Rally Islas Canarias: il programma di giovedì 2 ORE FA

ERC Campedelli: “Canarie di un altro pianeta” 2 ORE FA