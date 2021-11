Ecco un riepilogo dei punteggi ch il FIA ERC adotta per il Rally Islas Canarias.

*In tutti i round dell’ERC, i punti sono assegnati ai primi 15 classificati come segue: 1°= 30 punti; 2= 24; 3= 21; 4= 19; 5= 17; 6= 15; 7= 13; 8= 11; 9= 9; 10= 7; 11= 5; 12= 4; 13= 3; 14= 2; 15= 1



*I punti bonus sono assegnati ai primi cinque classificati di ogni categoria alla fine di ogni tappa come segue: 1°= 5 punti; 2= 4; 3= 3; 4= 2; 5= 1



*I piloti contano i loro migliori sette risultati su otto (i migliori cinque su sei in ERC Junior e ERC3 Junior).



FIA ERC1



*Andreas Mikkelsen, pilota Toksport WRT motorizzato Škoda, è il campione e non può essere raggiunto nella corsa al titolo. Tuttavia, Miko Marczyk, Efrén Llarena e Alexey Lukyanuk rimangono in lizza per il secondo posto dietro l’asso norvegese.

*Se Llarena prende 15 punti, Marczyk deve totalizzarne almeno 12 per non essere battuto dallo spagnolo. Se Lukyanuk dovesse vincere il Rally Islas Canarias, allora il polacco deve totalizzare almeno 11 punti.

*Per arrivare secondo, Llarena deve fare almeno 15 punti e almeno 2 in più di Lukyanuk e Marczyk.

*Lukyanuk deve prenderne 40, il massimo disponibile, per finire secondo e sperare che Marczyk non faccia più di 10 punti e Llarena 14.

*Per il terzo posto è in gioco anche l’assente Norbert Herczig.

*Per essere incoronato Campione co-piloti, Szymon Gospodarczyk deve fare almeno 3 punti in meno di Sara Fernández nel caso in cui quest’ultima ne prendesse 15.

*Solo Gospodarczyk o la Fernández possono arrivare secondi. Elliott Edmondson, che non sarà in gara, finirà terzo se Alexey Arnautov non farà più di 25 punti insieme al suo pilota Lukyanuk. Tuttavia, se i russi segnano più di 25 punti, Arnautov finirà terzo.



FIA ERC2



*Lo spagnolo Javier Pardo sarà campione se il lettone Dmitry Feofanov non riuscirà a segnare più di 25 punti del pilota di Suzuki Motor Ibérica. Solo Pardo o Feofanov possono arrivare secondi.

*Il polacco Dariusz Polonski sarà terzo se prenderà 2 punti o meno di Joan Vinyes e non meno di 4 rispetto al francese Victor Cartier

*Vinyes sarà terzo se segna 1 punto o più di Polonski e non meno di 3 punti rispetto a Cartier, che non può partecipare per motivi finanziari.

*La lotta per il titolo dei co-piloti rispecchia quella dei piloti.



FIA ERC3



*Jean-Baptiste Franceschi sarà campione per Toksport WRT a meno che Pep Bassas non lo superi di 29 punti. Tuttavia, una vittoria di Bassas lo renderebbe campione e lascerebbe Franceschi al secondo posto.

*Se totalizzerà 37 punti in più del finlandese Sami Pajari, Bassas arriverà secondo. Solo Bassas e Pajari possono arrivare terzi.

*Il titolo di co-piloti è tra Anthony Gorguilo e Axel Coronado, mentre Marko Salminen, Hugo Magalhães e Dávid Berendi lotteranno per il terzo posto.



FIA ERC3 JUNIOR



*Jean-Baptiste Franceschi precedere Sami Pajari di 13 punti per vincere il titolo europeo Junior.

*Tuttavia, a condizione che ottenga almeno 21 punti e 8 in più di Franceschi, Pajari vincerà il titolo supportato da Pirelli e una stagione completa in ERC Junior nel 2022 al volante di una Ford Fiesta Rally3 di M-Sport Poland.

*Solo i piloti che gareggiano su Ford Fiesta Rally4 sono eleggibili per l’ERC Junior nel 2022. Questo significa che Franceschi, che corre con la Renault Clio Rally4, potrà fare tre eventi se dovesse vincere il titolo.

*Nick Loof, Martin László e Alejandro Cachón sono in lotta per il terzo posto. La non partecipazione di Norbert Maior al Rally Islas Canarias lo esclude dalla battaglia.

*Ken Torn è il campione ERC Junior per il 2021 dopo aver conquistato il titolo ERC3 Junior nel 2020.

