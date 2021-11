Juan Carlos Alonso fa il suo atteso ritorno nel FIA European Rally Championship al Rally Islas Canarias di questa settimana, con l'argentino che passerà alla categoria ERC1.

Dopo aver vinto il titolo ERC2 nel 2019, il sudamericano aveva pianificato una stagione in ERC1 con una Škoda Fabia gestita da The Racing Factory nel 2020, ma la pandemia globale ha messo tutto da parte, tanto che non ha mai gareggiato nella scorsa stagione.



Alonso ha però trovato modo di competere in Argentina in questa stagione, e assieme al co-pilota Juan Pablo Monasterolo sono arrivati a Gran Canaria per la stagione ERC 2021 per quella che sarà un'occasione particolare per loro.



"Siamo felicissimi di tornare nell'ERC, almeno solo per questo evento, che è speciale perché il Rally Islas Canarias è stato il nostro primo nell'ERC nel 2016. E' molto bello chiudere la nostra avventura europea alle Canarie".



"L'opportunità viene da The Racing Factory, Aloísio Monteiro e il suo equipaggio. Sono stati molto pazienti con noi nel 2020 e 2021, aspettando che tornassimo qui. Sarò grato a loro per sempre".



Alonso è arrivato quarto in ERC2 in 18° al Rally Islas Canarias del 2016. È tornato nel 2018 e nel 2019, ma si è ritirato in ogni occasione.



"Prenderemo il rally con impegno come facciamo sempre, ma conosciamo i nostri limiti, cerchiamo di fare del nostro meglio. Abbiamo la macchina e la squadra per arrivare nelle prime 10 posizioni. Cerchiamo di farlo".

Ad

ERC Canarie: a Bassas servono tanti punti per battere Franceschi in ERC3 18 ORE FA

ERC Canarie: in ERC2 è Pardo l’uomo da battere UN GIORNO FA