Lo spagnolo Javier Pardo sarà campione in Classe FIA ERC2 se il lettone Dmitry Feofanov non riuscirà a segnare più di 25 punti del pilota di Suzuki Motor Ibérica al Rally Islas Canarias.

Solo Pardo o Feofanov possono arrivare secondi.



Il polacco Dariusz Polonski sarà terzo se prenderà 2 punti o meno di Joan Vinyes e non meno di 4 rispetto al francese Victor Cartier.



Vinyes sarà terzo se segna 1 punto o più di Polonski e non meno di 3 punti rispetto a Cartier, che non può partecipare per motivi finanziari.



La lotta per il titolo dei co-piloti rispecchia quella dei piloti.

