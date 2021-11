Jean-Baptiste Franceschi e Sami Pajari lotteranno per il titolo FIA ERC3 Junior Championship al Rally Islas Canarias.

*Jean-Baptiste Franceschi precedere Sami Pajari di 13 punti per vincere il titolo europeo Junior.

*Tuttavia, a condizione che ottenga almeno 21 punti e 8 in più di Franceschi, Pajari vincerà il titolo supportato da Pirelli e una stagione completa in ERC Junior nel 2022 al volante di una Ford Fiesta Rally3 di M-Sport Poland.

*Solo i piloti che gareggiano su Ford Fiesta Rally4 sono eleggibili per l’ERC Junior nel 2022. Questo significa che Franceschi, che corre con la Renault Clio Rally4, potrà fare tre eventi se dovesse vincere il titolo.

*Nick Loof, Martin László e Alejandro Cachón sono in lotta per il terzo posto. La non partecipazione di Norbert Maior al Rally Islas Canarias lo esclude dalla battaglia.

*Ken Torn è il campione ERC Junior per il 2021 dopo aver conquistato il titolo ERC3 Junior nel 2020.

Ad

ERC Marczyk userà il premio ERC-MICHELIN Talent Factory alle Canarie UN' ORA FA

ERC Canarie: ecco le situazioni dell’ERC UN' ORA FA