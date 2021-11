Paulo Soria disputerà il round decisivo del Campionato Europeo Rally FIA 2021 con una Renault Clio Rally4 gestita da Toksport.

L'argentino fa parte di un bel gruppo di giovani talenti che gareggiano al Rally Islas Canarias con le Rally4 gommate Pirelli, classificatosi secondo dietro ad Andrea Mabellini nel Clio Trophy by Toksport WRT, la serie per la Clio Rally5 gommate MICHELIN.



Oltre a cambiare auto, Soria lavorerà con un nuovo co-pilota, il rumeno Sergiu Itu, che sostituirà Marcelo Der Ohannesian, impegnato all'ACI Rally Monza.



"È un'ottima opportunità per me, ci pensavo dall'inizio della stagione", ha detto il 27enne. "Anche se abbiamo perso il premio di tre gare con la Clio Rally4 la prossima stagione non vincendo il Trofeo, guidare questa macchina è il nostro obiettivo per il 2022, quindi abbiamo trovato l'opportunità di essere al Rally Islas Canarias grazie alla squadra e a molti sponsor e amici che ci sostengono. L'unico punto è che corriamo nello stesso fine settimana di Monza, quindi mi mancherà avere il mio solito co-pilota, ma Sergiu farà un ottimo lavoro; siamo felici e non vediamo l'ora del weekend".



Una nuova auto e un nuovo co-pilota non saranno le uniche novità per Soria al Rally Islas Canarias.



"Non solo non conosco il rally, ma non possiamo dimenticare che questa è solo la mia quarta gara su asfalto, quindi sono molto carico. È un grande passo per me, ma è molto buono per la mia carriera. Gli ingegneri hanno condiviso alcune informazioni sulla macchina e ho esperienza di lavoro con Toksport, una squadra ottima che ha già fatto questo evento prima".



"Il mio co-pilota Sergiu è anche molto esperto. Parlo un po' di rumeno e anche di italiano, quindi faremo un mix tra queste due lingue per le note".



Prima del 2021 Soria ha trascorso tre stagioni gareggiando con la Renault in Argentina, dove è diventato campione di Classe. Ora punta ad ulteriori successi in Europa.



"Sicuramente il primo obiettivo è quello di arrivare alla fine del rally e questo significa che avremo fatto tutte le PS e raccolto informazioni dalle ricognizioni per il prossimo anno. Voglio spingere come sempre e sicuramente faremo del nostro meglio, sappiamo che abbiamo delle capacità che possiamo sfruttare a Gran Canaria. Spero in una Top5 nella mia classe".

Ad

ERC Rally Islas Canarias: i punti di discussione 38 MINUTI FA

ERC Canarie: il ritorno con arrivederci di Alonso 16 ORE FA