Victor Cartier a Julian Porter di ERC Radio ha detto di essere ottimista in vista della sua partecipazione all'Azores Rallye, nonostante un incidente nelle Prove Libere.

Il francese, che è presente al round del FIA European Rally Championship, ha danneggiato la propria Toyota Yaris Rally2 Kit lungo la PS "Lagoa" e quindi non correrà la Qualifying Stage.



“A metà prova siamo arrivati troppo forte in una curva e ho colpito qualcosa, visto che il punto era molto stretto - spiega il pilota della Classe ERC2 - Sarà dura, ma voglio essere ottimista e penso che ripareremo la macchina in tempo per la gara".



Anche Adrian Chwietczuk è andato a sbattere con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo bloccando il percorso. La Qualifying Stage verrà quindi ritardata alle ore 15;30 locali, con diretta su ERC Radio.



Problema meccanico invece per l'idolo locale Ricardo Moura.

