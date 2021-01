Il 29enne inglese ha già corso sporadicamente nel WRC con qualche bel risultato e nel 2019 si è piazzato secondo con la sua Hyundai i20 R5 nella serie britannica.



La pandemia di COVID-19 ha avuto un brutto impatto sul suo budget e negli ultimi 12 mesi ha fatto solo una gara in UK, ma Cave è determinato a ricominciare e per il 2021 spera di essere al via dell'Europeo.



“Voglio fortemente correre in Europa, specialmente nell'ERC - spiega a Motorsport News - Attualmente ci sono tanti iscritti e la copertura è eccellente, per questo vorrei prendervi parte".