Che la forza sia con loro: ecco i piloti dell’ERC Junior 2020

Alcuni piloti hanno già annunciato la loro partecipazione al FIA European Rally Championship nelle classi ERC1 Junior ed ERC3 Junior.

Attualmente tutto è fermo per la pandemia di Coronavirus ed è bene stare a casa e seguire le normative in vigore. Intanto vediamo chi sono.



Radstrom a caccia del titolo ERC Junior

7 Gennaio 2020: Dennis Rådström nel 2020 farà il suo debutto nel FIA European Rally Championship con il team Orsák Rallysport per dare l’assalto al titolo della Classe ERC3 Junior. Lo svedese verrà affiancato dal connazionale Johan Johansson e proverà a mettere in pratica quanto ha imparato nel FIA Junior World Rally Championship, seguendo le orme dei suoi compatrioti Emil Bergkvist e Tom Kristensson. Rådström prenderà parte ai sei eventi (tre su terra e altrettanti su asfalto) dell’anno con la Ford Fiesta R2T della squadra ceca.



Devine nell'ERC 2020 con il sostegno della Federazione irlandese

9 Gennaio 2020: Callum Devine prenderà parte all’intera stagione 2020 del FIA European Rally Championship grazie al supporto di Motorsport Ireland. L’irlandese, votato come miglior pilota del suo paese nel 2019, aveva già combattuto per il podio nella serie in occasione del Rally Hungary e quest’anno darà l’assalto al titolo ERC1 Junior (che si decide in sei degli eventi previsti) con il supporto della propria Federazione. Il 25enne guiderà una Hyundai i20 R5 affiancato dal 26enne Brian Hoy e potrà contare anche su FYTH, Curran Gate, The Motorsport Ireland Rally Academy e Hyundai Customer Racing.



Landa sceglie l'ERC per fare esperienza

3 Febbraio 2020: Nikolai Landa ha scelto il FIA European Rally Championship per crescere, prendendo parte all’ERC3 Junior con suo padre Günter. Il 21enne austriaco farà tre round della serie per i giovani supportata da Pirelli, dopo che recentemente ha portato a termine gli esami universitari. Il programma prevede Rally Liepāja, Rally Poland e Barum Czech Rally Zlín, mentre sta cercando di inserirvi anche il Rally di Roma Capitale.



Pardo e la nuova sfida in ERC3 Junior

18 Febbraio 2020: Javier Pardo affronterà una nuova sfida nel FIA European Rally Championship prendendo parte all’ERC3 Junior con una Ford Fiesta R2T nel 2020. Dopo aver partecipato all’ERC Junior Experience tra 2016 e 2018, lo spagnolo si è messo in luce in patria vincendo anche il titolo Junior su terra nel 2019, ed ora è pronto per la nuova avventura con il co-pilota Adrián Pérez. Il 23enne continuerà anche a presenziare ai rally di Spagna e Portogallo come pilota della Suzuki Motor Ibérica con una Swift R4lly S.



Operazione ERC per Dinkel

21 Febbraio 2020: Dominik Dinkel ha scelto di correre in FIA ERC1 Junior Championship nel 2020 per migliorare le sue capacità con le Rally2. Il tedesco guiderà la ŠKODA Fabia R5 Evo della ROMO Motorsport assieme a Christina Fürst supportato dallo sponsor Brose e seguito dal suo mentore Michael Stoschek, che lo istruisce dal 2012.



Non è uno scherzo, ma un sogno: Cais correrà in ERC1 Junior

26 Febbraio 2020: Erik Cais passerà ad una Rally2 (R5) per la stagione 2020 del FIA European Rally Championship, a tre anni dal serio infortunio riportato in una gara di mountain bike. Dopo aver corso con la Ford Fiesta R2T arrivando secondo in ERC3 e quarto in ERC3 Junior nel 2019, il ceco condurrà la Ford Fiesta R5 MkII della Orsák Rallysport sotto l’effige del Yacco ACCR Team (grazie all’accordo tra Yacco e la federazione del suo paese), affiancato da Jindřiška Žáková.



Miko Marczyk pronto a volare nell'ERC

3 Marzo 2020: Miko Marczyk correrà nel 2020 in FIA ERC1 Junior Championship grazie al supporto di PKN Orlen, ŠKODA Polska e Volkswagen Financial Services. Il 24enne non ha mai preso un aereo per andare ai rally internazionali, per cui quest’anno affronterà anche questa novità assieme al co-pilota Szymon Gospdarczyk, che è con lui da metà 2017. La coppia verrà seguita dalla Kresta Racing, che si occuperà della ŠKODA Fabia R5 Evo gommata Michelin.



Il Team MRF Tyres raddoppia: ecco Emil Lindholm

5 Marzo 2020: Emil Lindholm farà il suo debutto nel FIA European Rally Championship come portacolori del Team MRF Tyres, che ha deciso di raddoppiare il suo programma nella serie 2020. La squadra dei gommisti indiani ha come scopo il raccogliere dati nelle varie gare dell’anno per sviluppare i propri pneumatici. Lindholm si aggiunge a Craig Breen (che correrà con una Hyundai i20 R5) salendo a bordo di una ŠKODA Fabia R5 Evo affiancato da Mikael Korhonen. In questo modo ci sarà la possibilità di confrontare il rendimento delle gomme su due auto diverse.



Bassas è la nuova stellina del Rallye Team Spain per l'ERC3 Junior

6 Marzo 2020: Pep Bassas potrà seguire le orme del suo predecessore Efrén Llarena con la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo). Il 26enne spagnolo è il nuovo pilota del Rallye Team Spain per lil FIA ERC3 Junior Championship, dove correrà affiancato da Axel Coronado con la Peugeot 208 R2 gommata Pirelli della Mavisa Sport.



Amaury Molle punta in alto con l'ERC3 Junior

11 Marzo 2020: Amaury Molle è un nuovo volto del FIA ERC3 Junior Championship per la stagione 2020, avendo firmato con la Delta Rally per correre con la Peugeot 208 R2. Il belga, che verrà affiancato da Florian Barral, sarà al via della serie per i giovani armati di auto Rally4 e Rally5 supportata da Pirelli dopo aver fatto bene in patria.



Botelho al via dell'ERC1 Junior alle Azzorre

11 Marzo 2020: Rafael Botelho sarà al via dell’Azores Rally, ovvero la sua gara di casa del FIA European Rally Championship. Il nativo di Ponta Delgada sarà in azione sull’isola di São Miguel con la ŠKODA Fabia R5 della The Racing Factory passando così da una Rally4 ad una Rally2. L’accordo prevede anche la partecipazione ad altre gare del campionato locale, ma si sta lavorando sul budget per prendere parte ad ulteriori eventi dell’ERC1 Junior.



Llarena in ERC1 Junior col Rallye Team Spain e la Citroen C3 R5

12 Marzo 2020: Efrén Llarena potrà mostrare il suo talento con una Rally2 in FIA ERC1 Junior Championship nel 2020. Dopo aver vinto i titoli ERC3/ERC3 Junior lo scorso anno, il 24enne correrà con la Citroën C3 R5 della Sports&You per tutta la stagione, grazie ancora al supporto del Rallye Team Spain di RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo). Al suo fianco ci sarà Sara Fernández.



Il ritorno di Vita

18 Marzo 2020: Mattia Vita ha un conto in sospeso con il FIA European Rally Championship, nel quale tornerà a correre per la stagione 2020. Il 23enne, nonostante la poca esperienza, nel 2018 era stato molto veloce alla sua prima esperienza in ERC3 Junior, arrivando anche a centrare tre Top5, fra le quali quella della sua gara di casa al Rally di Roma Capitale. Lo scorso anno si è concentrato nelle competizioni nazionali, per prepararsi al meglio per l’avventura di questa stagione che lo vedrà tornare in ERC3 Junior al volante di una Peugeot gommata Pirelli messa a punto dalla H Motorsport, sulla quale verrà affiancato da Massimiliano Bosi.



Attacco all'ERC1 Junior per Tempestini

24 Marzo 2020: Simone Tempestini nel 2020 proverà l’assalto al FIA ERC1 Junior Championship col suo talento. Il Campione WRC Junior 2016 è pronto per affrontare gli otto eventi della serie affiancato da Sergiu Itu, con cui ora dovrà scegliere team e auto per la stagione. Il 25enne veneto, che corre con licenza rumena, ha alle spalle l’esperienza del Mondiale, ma anche 15 gare nell’ERC con debutto al Rally Liepāja 2013. Dopo aver cominciato nella categoria produzione è passato alle Super 2000, R3 ed R5, poi nel 2018 ha corso tre gare con la Abarth 124 Rally. Nell’ERC il suo miglior piazzamento è il quinto posto del Rally di Roma Capitale 2017 con una Citroën DS3 R5.



*Questi piloti hanno annunciato i loro programmi prima della pandemia di coronavirus. Tutta la famiglia dell'ERC rivolge il proprio pensiero a chi è stato colpito dal COVID-19, con preoccupazione per chi ha perso la vita o il lavoro in una situazione senza precedenti e molto difficile. Per questo è importantissimo seguire le direttive dei governi.

