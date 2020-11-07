Grande lotta in FIA ERC1 Junior Championship al Rally Hungary quando mancano 4 PS al termine della Tappa 1.
Oliver Solberg è primo nella categoria per i giovani con le Rally2 con un margine di 5"8 su Grégoire Munster. Emil Lindholm è terzo a 13"6 dallo svedese.
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ERC Rally Hungary: un grande Mikkelsen al comando nella Tappa 1, Lukyanuk penalizzato
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L’Europa intera svetta al Rally Hungary
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La diretta ERC del Rally Hungary