L'ungherese con la sua Mitsubishi Lancer Evolution X deve guadagnare 14 punti su Zelindo Melegari ed Andrea Mabellini per assicurarsi il titolo di categoria.



Melegari tornerà sulla Alpine A110 RGT della CHAZEL Technologie Course (portata al debutto al Rally Fafe Montelongo) e non ha nulla da perdere, ma deve totalizzare 27 punti in più del rivale.



A Mabellini invece ne servono 32 per battere il magiaro e 6 per il connazionale, ma la sua priorità sarà sicuramente la Abarth Rally Cup, che può portarsi a casa al debutto nella serie.



Presenti anche Dmitry Feofanov e Dariusz Poloński, oltre che a Zoltán Csökö e Normunds Kokins.



LE CLASSIFICHE



ERC2 (Piloti): 1 Érdi Jr 120; 2 Melegari 112; 3 Mabellini 89; 4 Feofanov 78; 5 Gobbin 78; etc.

ERC2 (Co-Piloti): 1 Csökö 80; 2 Bonato 80; Kokins 78; 4 Arena 64; 5 Cervi 45; etc.