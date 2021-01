I concorrenti potranno utilizzare la Renault Clio Rally5 gommata Michelin su 5 eventi che si disputeranno per la caccia di premi ed incentivi, grazie all'accordo stipulato da Renault Sport Racing, Toksport WRT, FIA e dal promoter ERC Eurosport Events.



Come funziona?

*Toksport WRT metterà a disposizione delle Renault Clio Rally5 uguali nelle 5 gare

*Ogni Renault Clio Rally5 avrà una sua zona nel parco assistenza per gli interventi apportati dalla Toksport WRT

*12 le gomme Michelin per evento, più benzina fornita dalla serie

*I piloti debbono registrarsi alla categoria e al FIA ERC3

*Sono disponibili 10 posti a €85.000 per i cinque eventi. Per info, cliotrophy@toksport.com

*Non ci sono limiti di età in modo da garantire a tutti la partecipazione



Cosa c'è in palio?

*Premi in denaro per i primi 4 classificati (€4000, €2000, €1000, €500)

*Il vincitore del Clio Trophy by Toksport WRT potrà correre tre gare del FIA ERC 2022 con una Renault Clio Rally4

*I punti vengono dati alla Top10 e l'ultimo rally li assegna doppi per chi ha già corso i primi 4 della stagione

*Presente la hospitality per i piloti in ogni gara

*100km di test su asfalto e terra gaantiti prima di ogni evento a seconda del fondo

*Tuta OMP per pilota e navigatore

*Copertura media e corsi



Clio Trophy by Toksport WRT - Calendario 2021**

Round 1: 55th Azores Rallye (terra)

Round 2: 77th Rally Poland (terra)

Round 3: Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto)

Round 4: 50th Barum Czech Rally Zlín (asfalto)

Round 5: Rally Hungary (asfalto)



Benoît Nogier, direttore di Renault Sport Customer Racing: "Siamo lieti di lanciare un nuovo trofeo in collaborazione con Toksport WRT, un team esperto e completo nel mondo dei rally. Toksport WRT è stata la prima squadra a correre la Clio Rally5 nel FIA ERC e l'idea di un trofeo a livello europeo a superficie mista e con un solo pilota, complementare ai Trofei Clio nazionali, si è fatta rapidamente strada per offrire un trampolino di lancio equo e accessibile a quelli che desiderano scoprire il campionato. Il premio è l'ERC 2022 con la Clio Rally4 e testimonia anche il nostro impegno a promuovere nuovi talenti in tutti i nostri Trofei. Siamo convinti che molti concorrenti saranno attratti dal grande pacchetto che il FIA ERC, attraverso Eurosport Events, Toksport WRT e Renault Sport Racing hanno messo insieme nel 2021".



Serkan Duru, direttore di Toksport WRT: "Continuiamo la nostra collaborazione con Renault Sport iniziata nel 2020 con il Clio Trophy by Toksport WRT che organizzeremo nel 2021. Ci auguriamo che le Renault Clio di pari specifiche che si sono dimostrate forti daranno ai piloti un alto livello di competizione e di piacere di guida. I piloti del Clio Trophy by Toksport WRT avranno l'opportunità di competere nel FIA European Rally Championship e di far parte di questa grande competizione".



Jean-Baptiste Ley, coordinatore ERC per Eurosport Events: "L'aggiunta di questa conveniente categoria alla struttura dell'ERC fornirà un'altra mano ai piloti che mirano a fare il passo dalla competizione nazionale alla scena internazionale. Senza limite massimo di età, questa è davvero una classe per tutti. Il Clio Trophy by Toksport WRT completa perfettamente la scala ERC Junior e l'Abarth Rally Cup, due opzioni alternative disponibili per i futuri concorrenti ERC".



La Renault Clio Rally5

Doo aver debuttato nelle mani di Florian Bernardi in ERC3 e al Rallye Monte-Carlo del 2020, la Renault Clio Rally5 è stata in azione nel FIA World Rally Championship anche in Messico nel marzo scorso e i trofei nazionali hanno attirato oltre 30 equipaggi solo nel Clio Trophy France a settembre. Ola Jr Nore e Rachele Somaschini sono stati invitati a correre con la Clio della Toksport WRT il Rally Hungary 2020 a novembre e Nore è salito sul podio dell'ERC3 Junior. Nella Classe RC5 del Rallye Monte-Carlo la Clio Rally5 è rimasta imbattuta grazie al telaio monoscocca d'acciaio saldata ad arco, un motore turbo a 4 cilindri con 16 valvole da 1330cc che genera 180CV e un cambio sequenziale Sadev a cinque marce.



Per ulteriori informazioni sul Clio Trophy by Toksport WRT: cliotrophy@toksport.com



**Soggetto ad approvazione del Consiglio Mondiale FIA