La stagione 2021 di grande successo di Andrea Mabellini è continuata.

Fresco di primo posto nel Clio Trophy by Toksport WRT al Rally d'Ungheria, valido per il FIA European Rally Championship, il piemontese e la co-pilota Virginia Lenzi sono entrati in azione al FORUM8 ACI Rally Monza.



Passando a una Clio Rally4 dopo aver guidato la Clio Rally5 con cui hanno vinto due volte il titolo nella categoria di supporto ERC, la giovane coppia ha vinto la classe RC4 nel finale del WRC.



Il premio di Mabellini per la vittoria del Trofeo Clio supportato da MICHELIN e gestito da Toksport WRT nel 2021 sono tre gare ERC nel 2022 alla guida di una Clio Rally4, gestita da sempre da Toksport WRT.

