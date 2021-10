Andrea Mabellini si è portato a casa il Clio Trophy by Toksport WRT del FIA European Rally Championship con il suo ambito premio.

Dopo essersi imposto in Abarth Rally Cup nel 2020, il 22enne è passato alla serie per le Renault Clio Rally5 gommate Michelin, dove ha chiuso da primo in classifica di campionato al Rally Hungary, guadagnandosi tre gare ERC del prossimo anno con una Renault Clio Rally4, affiancato da Virginia Lenzi.



“Siamo molto felici”, ha detto Mabellini. “Vorrei ringraziare tante persone, in particolare Toksport WRT perché la macchina è stata perfetta per tutta la stagione senza problemi. Ma il ringraziamento più importante va a Virginia [Lenzi, co-pilota] che non ha mai commesso errori. Vorrei ringraziare tutti i ragazzi del Trofeo perché siamo amici e siamo qui per seguire i nostri sogni. Questo rally è stato molto lungo e teso a mantenere la terza posizione per tutto il rally. Mi dispiace che abbiamo perso due concorrenti ma questo è il rally e siamo arrivati alla fine. Ora possiamo guardare avanti per fare tre gare con la Renault Clio Rally4 di Toksport la prossima stagione”.

